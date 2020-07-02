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Швейцария готова быть посредником в переговорах Израиля и Палестины
Швейцария обеспокоена опасностью дестабилизации региона после аннексии Израилем части палестинских территорий, не будет ее признавать и готова выступить... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:02
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353
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иордан, реувен ривлин, дональд трамп, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире

Швейцария готова быть посредником в переговорах Израиля и Палестины

16:02 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Берн, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария обеспокоена опасностью дестабилизации региона после аннексии Израилем части палестинских территорий, не будет ее признавать и готова выступить посредником на переговорах двух государств, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в четверг.
Как отмечается в заявлении, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга провела 29 июня телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом и 2 июля - с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
"В ходе этих телефонных контактов президент подтвердила готовность Швейцарии содействовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестинской администрацией, если стороны обратятся с такой просьбой. С этой целью Швейцария готова предложить свои добрые услуги", - говорится в документе.
По мнению Соммаруги, которое она высказала в беседе с президентом Израиля, аннексия части Западного берега несовместима с международным правом и создаст препятствие для возвращения за стол переговоров в целях урегулирования ближневосточного конфликта.
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"Президент подтвердила готовность Швейцарии содействовать установлению справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами на основе принципа сосуществования двух государств, уважения международного права и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций. Она заявила, что Швейцария не признает никаких изменений, если они не будут вытекать из согласованного обеими сторонами решения", - подчеркивается в документе.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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ИорданРеувен РивлинДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимООНСШАВ мире
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