Швейцария готова быть посредником в переговорах Израиля и Палестины

ЖЕНЕВА, 2 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария обеспокоена опасностью дестабилизации региона после аннексии Израилем части палестинских территорий, не будет ее признавать и готова выступить посредником на переговорах двух государств, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в четверг.

"В ходе этих телефонных контактов президент подтвердила готовность Швейцарии содействовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестинской администрацией, если стороны обратятся с такой просьбой. С этой целью Швейцария готова предложить свои добрые услуги", - говорится в документе.

По мнению Соммаруги, которое она высказала в беседе с президентом Израиля, аннексия части Западного берега несовместима с международным правом и создаст препятствие для возвращения за стол переговоров в целях урегулирования ближневосточного конфликта.

"Президент подтвердила готовность Швейцарии содействовать установлению справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами на основе принципа сосуществования двух государств, уважения международного права и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций. Она заявила, что Швейцария не признает никаких изменений, если они не будут вытекать из согласованного обеими сторонами решения", - подчеркивается в документе.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН . Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.