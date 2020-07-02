В Швеции число случаев COVID-19 достигло 70,6 тысячи человек

СТОКГОЛЬМ, 2 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг достигло 70,6 тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее, сообщает шведское Агентство здравоохранения.
При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 41 и превысило 5,4 тысячи. "Как известно, данные о смертельных случаях поступают с некоторой задержкой. Если мы посмотрим на число умерших в день за последние десять дней, мы увидим, что этот показатель снижается", - заявил на пресс-конференции заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен.
Он также отметил, что продолжает снижаться число пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии.
Эпидемиологи связывают рост числа новых случаев заражения коронавирусом с тем, что с 4 июня сдать анализ на вирус могут все желающие, независимо от тяжести симптомов. Ранее тест проводился только пациентам, нуждающимся в госпитализации, медикам и представителям критически важных для общества профессий. С 15 июня все жители Стокгольма, наиболее пострадавшего от коронавируса региона, могут бесплатно сдать тест на коронавирус и на антитела.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.
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