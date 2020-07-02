В Швеции число случаев COVID-19 достигло 70,6 тысячи человек

При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 41 и превысило 5,4 тысячи. "Как известно, данные о смертельных случаях поступают с некоторой задержкой. Если мы посмотрим на число умерших в день за последние десять дней, мы увидим, что этот показатель снижается", - заявил на пресс-конференции заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен.