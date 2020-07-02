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Распространение нового коронавируса
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В Швеции число случаев COVID-19 достигло 70,6 тысячи человек
Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг достигло 70,6 тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее, сообщает шведское... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
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коронавирус covid-19, швеция, стокгольм (город), в мире

В Швеции число случаев COVID-19 достигло 70,6 тысячи человек

16:00 02.07.2020 (обновлено: 16:01 02.07.2020)
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© Фото : Бахадыр НамазовЖизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
© Фото : Бахадыр Намазов
Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19 . Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 2 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг достигло 70,6 тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее, сообщает шведское Агентство здравоохранения.
При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 41 и превысило 5,4 тысячи. "Как известно, данные о смертельных случаях поступают с некоторой задержкой. Если мы посмотрим на число умерших в день за последние десять дней, мы увидим, что этот показатель снижается", - заявил на пресс-конференции заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен.
Он также отметил, что продолжает снижаться число пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии.
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Эпидемиологи связывают рост числа новых случаев заражения коронавирусом с тем, что с 4 июня сдать анализ на вирус могут все желающие, независимо от тяжести симптомов. Ранее тест проводился только пациентам, нуждающимся в госпитализации, медикам и представителям критически важных для общества профессий. С 15 июня все жители Стокгольма, наиболее пострадавшего от коронавируса региона, могут бесплатно сдать тест на коронавирус и на антитела.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияСтокгольм (город)В мире
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