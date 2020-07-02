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В Татарстане девочку ранило упавшим на детской площадке мостиком
Шестилетняя девочка получила перелом ключицы и челюсти из-за падения металлической конструкции на детской площадке в Татарстане, следователи завели дело по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:58
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
тукаевский район
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), тукаевский район, происшествия

В Татарстане девочку ранило упавшим на детской площадке мостиком

15:58 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка получила перелом ключицы и челюсти из-за падения металлической конструкции на детской площадке в Татарстане, следователи завели дело по статье "халатность", сообщает СК РФ.
По данным ведомства, 6 мая девочка играла на детской площадке во дворе дома в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района республики, где на нее упал мостик в виде лесенки. Ребенка госпитализировали с переломом ключицы и челюсти.
"По данному факту следственными органами СК РФ по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Тукаевский районПроисшествия
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