https://ria.ru/20200702/1573801155.html
В Германии семь американских солдат пострадали при прыжках с парашютом
Семь солдат армии США пострадали в ФРГ во время прыжков с парашютом, трое в тяжелом состоянии, сообщает региональное онлайн-издание Oberpfalz Echo. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:57
2020-07-02T15:57
германия
нюрнберг
сша
в мире
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https://ria.ru/20190403/1552353781.html
Александр Бородин
Дома тренируйтесь,за лужей
16
3
германия
нюрнберг
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23baa8982ac6ee085c3e3ecf90ca5130.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, нюрнберг, сша, в мире