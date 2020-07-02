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В Германии семь американских солдат пострадали при прыжках с парашютом
Семь солдат армии США пострадали в ФРГ во время прыжков с парашютом, трое в тяжелом состоянии, сообщает региональное онлайн-издание Oberpfalz Echo. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:57
германия
нюрнберг
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
германия, нюрнберг, сша, в мире

В Германии семь американских солдат пострадали при прыжках с парашютом

15:57 02.07.2020
5296
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Семь солдат армии США пострадали в ФРГ во время прыжков с парашютом, трое в тяжелом состоянии, сообщает региональное онлайн-издание Oberpfalz Echo.
По данным издания, трагедия произошла в среду вечером, военнослужащие на тренировочной базе армии США в Графенворе, отрабатывавшие прыжки с парашютом, ошибочно были выброшены на деревья. Все пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.
На место трагедии были вызваны местные спасатели и полиция. Также в операции участвовали спасательные и полицейские вертолеты из Нюрнберга. Они оказали помощь в поиске парашютистов, некоторых потребовалось снять с деревьев, в ветках которых они запутались. В настоящее время на базе Графенворе проходят учения, сообщает издание.
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