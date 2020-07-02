Египетский министр сообщил об испытаниях четырех вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил ранее в четверг, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса.
"Национальный исследовательский центр зарегистрировал четыре вида вакцин, противодействующих коронавирусу, они находятся на стадии доклинических испытаний, испытания на людях пока не проводились", - цитирует министра портал al-Masry al-Youm. Министр отметил, что вакцины входят в список разрабатываемых по всему миру вакцин, составленный ВОЗ.
Министр также сообщил, что ученые Национального исследовательского центра обнаружили, что три неназванных "натуральных вещества" успешно противодействуют коронавирусу. Сейчас идет подготовка к испытаниям этих веществ, сообщил Абд аль-Гаффар.
По данным минздрава Египта, к вечеру среды в стране были зафиксированы 69,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели почти 19 тысяч пациентов, скончались от заболевания 3034 человека. За среду зарегистрированы 1503 новых случая.
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