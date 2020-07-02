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Египетский министр сообщил об испытаниях четырех вакцин от коронавируса
Египетские ученые проводят доклинические исследования как минимум четырех вакцин от коронавируса и разрабатывают три лекарства от заболевания, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
абд салам али
воз
египет
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, абд салам али, воз, египет, в мире

Египетский министр сообщил об испытаниях четырех вакцин от коронавируса

15:58 02.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Вакцина от коронавируса. Архивное фото
КАИР, 2 июл – РИА Новости. Египетские ученые проводят доклинические исследования как минимум четырех вакцин от коронавируса и разрабатывают три лекарства от заболевания, сообщил министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абд аль-Гаффар.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил ранее в четверг, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса.

"Национальный исследовательский центр зарегистрировал четыре вида вакцин, противодействующих коронавирусу, они находятся на стадии доклинических испытаний, испытания на людях пока не проводились", - цитирует министра портал al-Masry al-Youm. Министр отметил, что вакцины входят в список разрабатываемых по всему миру вакцин, составленный ВОЗ.

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Министр также сообщил, что ученые Национального исследовательского центра обнаружили, что три неназванных "натуральных вещества" успешно противодействуют коронавирусу. Сейчас идет подготовка к испытаниям этих веществ, сообщил Абд аль-Гаффар.
По данным минздрава Египта, к вечеру среды в стране были зафиксированы 69,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели почти 19 тысяч пациентов, скончались от заболевания 3034 человека. За среду зарегистрированы 1503 новых случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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