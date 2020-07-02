Египетский министр сообщил об испытаниях четырех вакцин от коронавируса

"Национальный исследовательский центр зарегистрировал четыре вида вакцин, противодействующих коронавирусу, они находятся на стадии доклинических испытаний, испытания на людях пока не проводились", - цитирует министра портал al-Masry al-Youm. Министр отметил, что вакцины входят в список разрабатываемых по всему миру вакцин, составленный ВОЗ.