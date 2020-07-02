Эксперт из Италии оценил санитарную безопасность на голосовании в России

По его словам, одной из важных особенностей избирательного процесса стала возможность проголосовать несколькими способами в течение нескольких дней. Он отметил, что его также впечатлила система видеонаблюдения за ходом голосования.

"Я могу высказать комплимент тому, как был организован процесс с точки зрения санитарного обеспечения... Я знаю, как тяжело найти и предоставить перчатки и маски населению бесплатно. Но вы (в России - ред.) сделали это замечательно. Это действительно удивило. На каждом участке для голосования каждый мог бесплатно получить перчатки, маску, воспользоваться санитайзером. А также на каждом участке велось измерение температуры (голосующих - ред.). Я думаю, что этот механизм был организован очень хорошо, особенно с точки зрения обеспечения санитарной безопасности", - сказал Арена на пресс-конференции в ЦИК.