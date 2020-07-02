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Голосование по поправкам в Конституцию
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Эксперт из Италии оценил санитарную безопасность на голосовании в России
Международный эксперт, депутат городского совета итальянского города Монца Федерико Арена отметил уровень обеспечения санитарной безопасности на участках для... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:57
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, конституция рф, здоровье - общество, италия

Эксперт из Италии оценил санитарную безопасность на голосовании в России

15:57 02.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина на избирательном участке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Женщина на избирательном участке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости
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Женщина на избирательном участке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Международный эксперт, депутат городского совета итальянского города Монца Федерико Арена отметил уровень обеспечения санитарной безопасности на участках для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
По его словам, одной из важных особенностей избирательного процесса стала возможность проголосовать несколькими способами в течение нескольких дней. Он отметил, что его также впечатлила система видеонаблюдения за ходом голосования.
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"Я могу высказать комплимент тому, как был организован процесс с точки зрения санитарного обеспечения... Я знаю, как тяжело найти и предоставить перчатки и маски населению бесплатно. Но вы (в России - ред.) сделали это замечательно. Это действительно удивило. На каждом участке для голосования каждый мог бесплатно получить перчатки, маску, воспользоваться санитайзером. А также на каждом участке велось измерение температуры (голосующих - ред.). Я думаю, что этот механизм был организован очень хорошо, особенно с точки зрения обеспечения санитарной безопасности", - сказал Арена на пресс-конференции в ЦИК.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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