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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573800832.html
Посольство в Финляндии рассказало о голосовании россиян по поправкам
Большинство граждан России, проживающих в Финляндии, высказались против поправок в Конституцию РФ, сообщает российское посольство в Хельсинки. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:54
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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турку, финляндия, хельсинки, в мире

Посольство в Финляндии рассказало о голосовании россиян по поправкам

15:54 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Большинство граждан России, проживающих в Финляндии, высказались против поправок в Конституцию РФ, сообщает российское посольство в Хельсинки.
Всего, по данным дипмиссии, проголосовали 2273 человека, из них против - 1349, за - 920.
"Посольство России в Финляндии, город Хельсинки: количество проголосовавших - 1733, да - 619, нет - 1110, недействительных бюллетеней - 4. Канцелярия посольства России в Финляндии в городе Лаппеенранта: количество проголосовавших - 271, да - 153, нет - 118, недействительных бюллетеней - 0. Генеральное консульство России в городе Турку: количество проголосовавших - 247, да - 136, нет - 111, недействительных бюллетеней - 0. Консульство России на Аландских островах, город Мариехамн: количество проголосовавших - 22, да - 12, нет - 10, недействительных бюллетеней - 0", - говорится в сообщении.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 15:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ОНФ оценили итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюТуркуФинляндияХельсинкиВ мире
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