Посольство в Финляндии рассказало о голосовании россиян по поправкам

Всего, по данным дипмиссии, проголосовали 2273 человека, из них против - 1349, за - 920.
"Посольство России в Финляндии, город Хельсинки: количество проголосовавших - 1733, да - 619, нет - 1110, недействительных бюллетеней - 4. Канцелярия посольства России в Финляндии в городе Лаппеенранта: количество проголосовавших - 271, да - 153, нет - 118, недействительных бюллетеней - 0. Генеральное консульство России в городе Турку: количество проголосовавших - 247, да - 136, нет - 111, недействительных бюллетеней - 0. Консульство России на Аландских островах, город Мариехамн: количество проголосовавших - 22, да - 12, нет - 10, недействительных бюллетеней - 0", - говорится в сообщении.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.