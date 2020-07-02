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Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:00
ольга ярославская
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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ольга ярославская, москва, общество

Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком

15:51 02.07.2020 (обновлено: 16:00 02.07.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца сообщила, что мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке столицы. Сотрудники ломбарда успокоили мальчика, вызвали полицию, правоохранители увезли ребенка в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).
"Все выяснилось: никакой потери ребенка и сдачи в ломбард не было. Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН. Сейчас недоразумение выяснилось, ребенок в семье", - прокомментировала ситуацию Ярославская.
Она отметила, что все службы сработали четко, родители были найдены быстро.
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Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
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