Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком

"Все выяснилось: никакой потери ребенка и сдачи в ломбард не было. Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН. Сейчас недоразумение выяснилось, ребенок в семье", - прокомментировала ситуацию Ярославская.