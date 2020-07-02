Бизнесмены Подмосковья направили 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова, сообщил телеканал Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова, сообщил телеканал "360"

В первый летний месяц бизнесмены спрашивали, как и куда заявить о подаче уведомления о начале работы. Также они интересовались доступными способами поддержки бизнеса.

Все обращения предприниматели подавали через социальные сети ведомства или обращались на горячую линию 0150.

В мае предприниматели подали 4437 заявок. Снизить за июнь число запросов в полтора раза позволила адресная рассылка о мерах поддержки и работа онлайн-сервисов министерства.

"На инвестиционном портале предприниматели получают всю актуальную информацию о мерах поддержки, а Telegram-бот "Бизнес-помощник в Подмосковье" подберет решения, доступные для определенного вида деятельности", — отметила Егорова.