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Бизнесмены Подмосковья направили 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь
Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

Бизнесмены Подмосковья направили 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь

16:00 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова, сообщил телеканал "360".
В первый летний месяц бизнесмены спрашивали, как и куда заявить о подаче уведомления о начале работы. Также они интересовались доступными способами поддержки бизнеса.
Все обращения предприниматели подавали через социальные сети ведомства или обращались на горячую линию 0150.
В мае предприниматели подали 4437 заявок. Снизить за июнь число запросов в полтора раза позволила адресная рассылка о мерах поддержки и работа онлайн-сервисов министерства.
"На инвестиционном портале предприниматели получают всю актуальную информацию о мерах поддержки, а Telegram-бот "Бизнес-помощник в Подмосковье" подберет решения, доступные для определенного вида деятельности", — отметила Егорова.
Благодаря этому бизнесмены узнают о налоговых льготах, субсидировании, условиях получения льготного финансирования и возмещения затрат.
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