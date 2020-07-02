https://ria.ru/20200702/1573800667.html
Бизнесмены Подмосковья направили 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь
Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:00
2020-07-02T16:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569686603_0:62:1500:907_1400x0_80_0_0_468c3a1a82e1020d2abe2f777b9248c9.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569686603_0:62:1500:907_1400x0_80_0_0_468c3a1a82e1020d2abe2f777b9248c9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569686603_64:0:1274:907_1400x0_80_0_0_3a579aa4bf05a208da824881e96503e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569686603_67:0:974:907_1400x0_80_0_0_fce4d1d55040b64b6ed4ee579283735e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Предприниматели Московской области направили более 2,5 тысячи обращений в мининвест за июнь. Чаще всего они интересовались, как возобновить работу организаций. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова, сообщил телеканал "360"
.
В первый летний месяц бизнесмены спрашивали, как и куда заявить о подаче уведомления о начале работы. Также они интересовались доступными способами поддержки бизнеса.
Все обращения предприниматели подавали через социальные сети ведомства или обращались на горячую линию 0150.
В мае предприниматели подали 4437 заявок. Снизить за июнь число запросов в полтора раза позволила адресная рассылка о мерах поддержки и работа онлайн-сервисов министерства.
"На инвестиционном портале предприниматели получают всю актуальную информацию о мерах поддержки, а Telegram-бот "Бизнес-помощник в Подмосковье" подберет решения, доступные для определенного вида деятельности", — отметила Егорова.
Благодаря этому бизнесмены узнают о налоговых льготах, субсидировании, условиях получения льготного финансирования и возмещения затрат.