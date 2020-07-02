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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200702/1573800598.html
Почти 180 тысяч человек посетило парки Подмосковья в среду
Около 180 тысяч человек посетили парки расположенные на территории Московской области в день голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил в рамках... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:50
новости подмосковья
михаил хайкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил хайкин

Почти 180 тысяч человек посетило парки Подмосковья в среду

15:50 02.07.2020
78
© РИА Новости / Павел БыркинЮноша учит девушку ездить на велосипеде на одной из аллей Измайловского парка в Москве
Юноша учит девушку ездить на велосипеде на одной из аллей Измайловского парка в Москве
© РИА Новости / Павел Быркин
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Около 180 тысяч человек посетили парки расположенные на территории Московской области в день голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил в рамках пресс-конференции министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
"Пакри в Московской области всегда пользуются большой популярностью. Только вчера парки области посетило почти 180 тысяч человек", - сказал Хайкин.
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