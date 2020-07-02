https://ria.ru/20200702/1573800598.html
Почти 180 тысяч человек посетило парки Подмосковья в среду
Около 180 тысяч человек посетили парки расположенные на территории Московской области в день голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил в рамках... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:50
2020-07-02T15:50
новости подмосковья
михаил хайкин
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https://ria.ru/20200630/1573694114.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин