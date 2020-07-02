В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Бывший руководитель школы в Нижневартовске ( Бывший руководитель школы в Нижневартовске ( ХМАО ), где физрук обвиняется в развращении пяти учениц, знала о преступлениях подчиненного, но скрывала их, в связи с чем возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство информировало, что 1 июня при попытке убежать из школы в Нижневартовске был задержан 59-летний учитель физкультуры, который, как предполагают следователи, последние пять лет неоднократно, с применением насилия совершал "развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц" в помещении образовательного учреждения. По уточненным данным следствия, число потерпевших по этому делу возросло за время расследования с трех до пяти.

Отмечалось, что длительное время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы, боясь огласки и расправы со стороны учителя, который, считают следователи, мог не только угрожать им, но и влиять на результаты итоговой аттестации. К правоохранителям обратилась подруга одной из потерпевших с просьбой проверить информацию, и в ходе проверки и опроса учениц, а также педагогов учебного заведения факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился, уточняли в следственном управлении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о развратных и иных насильственных действиях сексуального характера. Следователи и прокуратура Югры также обещали выяснить, почему руководство школы скрывало эти сведения от правоохранителей, учитывая, что девушки сообщали им о непристойном поведении педагога.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск... возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Женщина, как пояснили в СУСК, в 2015-2018 годах занимала должность директора школы. "По версии следствия, подозреваемая... будучи осведомленной о совершении учителем физкультуры противоправных действий против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух учениц, действуя из иной личной заинтересованности, не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции", - подчеркнули в ведомстве.