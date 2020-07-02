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В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц
Бывший руководитель школы в Нижневартовске (ХМАО), где физрук обвиняется в развращении пяти учениц, знала о преступлениях подчиненного, но скрывала их, в связи... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:48
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ханты-мансийский ао, происшествия

В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц

15:48 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пустой класс. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Бывший руководитель школы в Нижневартовске (ХМАО), где физрук обвиняется в развращении пяти учениц, знала о преступлениях подчиненного, но скрывала их, в связи с чем возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство информировало, что 1 июня при попытке убежать из школы в Нижневартовске был задержан 59-летний учитель физкультуры, который, как предполагают следователи, последние пять лет неоднократно, с применением насилия совершал "развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц" в помещении образовательного учреждения. По уточненным данным следствия, число потерпевших по этому делу возросло за время расследования с трех до пяти.
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Отмечалось, что длительное время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы, боясь огласки и расправы со стороны учителя, который, считают следователи, мог не только угрожать им, но и влиять на результаты итоговой аттестации. К правоохранителям обратилась подруга одной из потерпевших с просьбой проверить информацию, и в ходе проверки и опроса учениц, а также педагогов учебного заведения факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился, уточняли в следственном управлении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о развратных и иных насильственных действиях сексуального характера. Следователи и прокуратура Югры также обещали выяснить, почему руководство школы скрывало эти сведения от правоохранителей, учитывая, что девушки сообщали им о непристойном поведении педагога.
"Следственным отделом по городу Нижневартовск... возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
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Женщина, как пояснили в СУСК, в 2015-2018 годах занимала должность директора школы. "По версии следствия, подозреваемая... будучи осведомленной о совершении учителем физкультуры противоправных действий против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух учениц, действуя из иной личной заинтересованности, не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции", - подчеркнули в ведомстве.
Учителю физкультуры ранее предъявили обвинение, его заключили под стражу на два месяца. В мэрии Нижневартовска сообщали РИА Новости, что школа, в которой трудился мужчина, положительно характеризует педагога, он проработал в образовательном учреждении свыше 20 лет, а его общий педагогический стаж превышает 30 лет.
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Ханты-Мансийский АОПроисшествия
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