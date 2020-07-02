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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Греции в Россию
В четверг, 2 июля, состоялся четвертый вывозной рейс Афины-Москва, на этот раз его выполнила компания "Аэрофлот", сообщило посольство России в Греции. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Греции в Россию

15:47 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АФИНЫ, 2 июл – РИА Новости. В четверг, 2 июля, состоялся четвертый вывозной рейс Афины-Москва, на этот раз его выполнила компания "Аэрофлот", сообщило посольство России в Греции.
До этого было три вывозных рейса из Греции в Россию, их выполнила греческая авиакомпания Aegean.
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"Самолетом вывезено 116 человек, в том числе два гражданина Греции. Среди пассажиров были лица преклонного возраста, дети, в том числе один ребенок, летевший без сопровождения взрослых, семья с больным ребенком, проходившим реабилитацию в одной из клиник на севере Греции. Вылетела также группа российских моряков, которые работали на коммерческих судах, стоявших на рейде у греческих портов (часть моряков была вывезена ранее). Был пассажир с тяжелой инвалидностью, передвигающийся на коляске", - сообщили в посольстве.
Рейсом смогли воспользоваться ряд граждан, следовавших транзитом через Афины из других странах Европы, а также из Австралии.
"Один гражданин России, проживающий в Греции, вылетел в Москву в целях завершения процедур по усыновлению ребенка", - сообщили в дипмиссии.
"Росгражданам было оказано необходимое содействие как на этапе подготовки рейса, так и непосредственно в аэропорту, где дежурила группа дипломатов посольства". – говорится в сообщении.
"Взаимодействие с греческими властями в рамках организации вывозного рейса было тесным и эффективным, позволяло без задержек решать все возникающие вопросы", - отметили в посольстве России в Греции.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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