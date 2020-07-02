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Война в Сирии
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Беженцы в сирийских лагерях просят помощи из-за голода и отсутствия воды
Беженцы из разных провинций Сирии, проживающие в лагерях на севере провинции Алеппо, испытывают голод и дефицит питьевой воды. Они настаивают на открытии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:44
война в сирии
война в сирии
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война в сирии, алеппо (мухафаза), сирия, в мире

Беженцы в сирийских лагерях просят помощи из-за голода и отсутствия воды

15:44 02.07.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarУлица в городе Эль-Баб, Сирия
Улица в городе Эль-Баб, Сирия
© AP Photo / Hassan Ammar
Улица в городе Эль-Баб, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Беженцы из разных провинций Сирии, проживающие в лагерях на севере провинции Алеппо, испытывают голод и дефицит питьевой воды. Они настаивают на открытии гуманитарного коридора в районе города Тадеф для вывода всех желающих на подконтрольные сирийским властям территории, рассказали РИА Новости жители лагерей в районе населенных пунктов Джараблус и Эль-Баб на границе с Турцией.
Район, где расположены лагеря внутренне перемещенных лиц, находится на подконтрольных протурецким боевикам территориях.
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Глава Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем ранее сообщал РИА Новости о катастрофической гуманитарной ситуации в лагерях беженцев на севере и северо-востоке Алеппо и необходимости вмешательства международного сообщества для помощи сирийским властям в спасении собственных граждан от голода и для обеспечения доступа беженцам к минимальной медицинской помощи.
"Какая ситуация? Они (боевики) отрезали нам источник питьевой воды, нет доступа к гуманитарной помощи, дефицит хлеба, реально его почти нет. Решение может быть в открытии гуманитарного коридора со стороны Тадеф. Люди реально настроены убивать, чтобы выжить", - рассказал РИА Новости Мазен - житель одного из лагерей в районе Эль-Баб.
Сириец Ахмад из числа беженцев в лагере Джабал в Джараблусе рассказал агентству, что хлеб и вода, которая приходит в лагеря из Турции, продается обычным людям за большие для многих семей деньги, в связи с чем крайне обострена криминогенная обстановка в лагерях.
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"Я не хочу, чтобы мои дети умерли здесь. У меня молодые парни, пусть лучше погибнут на фронтах, сражаясь в рядах сирийской арабской армии. Мы призываем Сирийскую сеть по правам человека, наших русских братьев, господина президента Башара Асада, Иран и Бога о помощи, спасти нас из террористической блокады", - добавил Ахмад.
По словам главы сирийской правозащитной организации, после введения новых санкций США против Сирии на фоне сильного падения курса сирийской национальной валюты в районах севера Алеппо гуманитарная ситуация в лагерях еще больше усугубилась, сотни людей вышли на акции протеста в Джараблусе и устроили погромы.
Подобная ситуация наблюдается более чем в 15 организованных лагерях, не считая стихийных лагерей, которые также разбросаны на пограничной с Турцией территории от Джараблуса до Азаз.
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США и их союзники пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что американские санкции против Сирии калечат сирийскую экономику и бьют по простым гражданам, при этом негативный эффект от односторонних санкций не могут компенсировать ни донорские взносы, ни гуманитарные изъятия, которые на практике не работают.
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