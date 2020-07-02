Беженцы в сирийских лагерях просят помощи из-за голода и отсутствия воды

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Беженцы из разных провинций Сирии, проживающие в лагерях на севере провинции Беженцы из разных провинций Сирии, проживающие в лагерях на севере провинции Алеппо , испытывают голод и дефицит питьевой воды. Они настаивают на открытии гуманитарного коридора в районе города Тадеф для вывода всех желающих на подконтрольные сирийским властям территории, рассказали РИА Новости жители лагерей в районе населенных пунктов Джараблус и Эль-Баб на границе с Турцией

Район, где расположены лагеря внутренне перемещенных лиц, находится на подконтрольных протурецким боевикам территориях.

Глава Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем ранее сообщал РИА Новости о катастрофической гуманитарной ситуации в лагерях беженцев на севере и северо-востоке Алеппо и необходимости вмешательства международного сообщества для помощи сирийским властям в спасении собственных граждан от голода и для обеспечения доступа беженцам к минимальной медицинской помощи.

"Какая ситуация? Они (боевики) отрезали нам источник питьевой воды, нет доступа к гуманитарной помощи, дефицит хлеба, реально его почти нет. Решение может быть в открытии гуманитарного коридора со стороны Тадеф. Люди реально настроены убивать, чтобы выжить", - рассказал РИА Новости Мазен - житель одного из лагерей в районе Эль-Баб.

Сириец Ахмад из числа беженцев в лагере Джабал в Джараблусе рассказал агентству, что хлеб и вода, которая приходит в лагеря из Турции, продается обычным людям за большие для многих семей деньги, в связи с чем крайне обострена криминогенная обстановка в лагерях.

"Я не хочу, чтобы мои дети умерли здесь. У меня молодые парни, пусть лучше погибнут на фронтах, сражаясь в рядах сирийской арабской армии. Мы призываем Сирийскую сеть по правам человека, наших русских братьев, господина президента Башара Асада Иран и Бога о помощи, спасти нас из террористической блокады", - добавил Ахмад.

По словам главы сирийской правозащитной организации, после введения новых санкций США против Сирии на фоне сильного падения курса сирийской национальной валюты в районах севера Алеппо гуманитарная ситуация в лагерях еще больше усугубилась, сотни людей вышли на акции протеста в Джараблусе и устроили погромы.

Подобная ситуация наблюдается более чем в 15 организованных лагерях, не считая стихийных лагерей, которые также разбросаны на пограничной с Турцией территории от Джараблуса до Азаз.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США и их союзники пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.