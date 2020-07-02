Суд поддержал проведение экспертизы "шаману" Габышеву

ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Якутске поддержал ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы "шаману" Александру Габышеву, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
"Мы ходатайствовали в суде о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, так как решение о принудительной госпитализации нашего доверителя было вынесено на основании заключения врачей диспансера. В то же время нами суду представлено заключение специалиста-психиатра, в котором говорится, что основания для принудительной госпитализации Габышева отсутствуют. Суд поддержал наше ходатайство", - сказала Тимофеева.
Суд 3 июля продолжит заседание по апелляционному иску адвокатов "шамана".
"Мы должны представить варианты специализированного учреждения, где могли бы провести психолого-психиатрическую экспертизу Габышева. Кроме того, мы подали ходатайство на приостановление исполнения решения суда о принудительном лечении подзащитного, чтобы ему перестали давать антипсихотические препараты. При встрече видно, что Габышев нехорошо себя чувствует", - добавила Тимофеева.
Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая Габышева вновь доставили в психиатрическую клинику, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение.
23 апреля, 15:13В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева