Суд поддержал проведение экспертизы "шаману" Габышеву

ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Якутске поддержал ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы "шаману" Александру Габышеву , которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.

"Мы ходатайствовали в суде о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, так как решение о принудительной госпитализации нашего доверителя было вынесено на основании заключения врачей диспансера. В то же время нами суду представлено заключение специалиста-психиатра, в котором говорится, что основания для принудительной госпитализации Габышева отсутствуют. Суд поддержал наше ходатайство", - сказала Тимофеева.

Суд 3 июля продолжит заседание по апелляционному иску адвокатов "шамана".

"Мы должны представить варианты специализированного учреждения, где могли бы провести психолого-психиатрическую экспертизу Габышева. Кроме того, мы подали ходатайство на приостановление исполнения решения суда о принудительном лечении подзащитного, чтобы ему перестали давать антипсихотические препараты. При встрече видно, что Габышев нехорошо себя чувствует", - добавила Тимофеева.

Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву . На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.