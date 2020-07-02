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Туризм
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Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев уже в августе
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранных туристов уже в августе, туда разрешат приезжать гостям не из всех стран, сообщает Bangkok Post со ссылкой РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:19
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев уже в августе

16:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранных туристов уже в августе, туда разрешат приезжать гостям не из всех стран, сообщает Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.
"Таиланд может перезапустить международный туристический рынок в августе, раньше, чем ожидалось. Поскольку вице-премьер Сомкид Джатусрипитак попросил наше ведомство подготовиться к возобновлению приема иностранных гостей", — сказал министр туризма и спорта Фифат Ратчакитпракарн.
По его словам, первые зарубежные гости смогут приехать по квотам, в зависимости от возможностей для тестирования ПЦР и здравоохранения в каждой провинции.
В настоящее время обсуждаются пять направлений в трех провинциях для осуществления пилотных проектов по проверке способности турсектора справиться со вспышкой заболевания: Пхукет, Остров Пхи-Пхи в Краби и острова Самуи, Панган и Тао в Сураттхани.
Международные рейсы из стран, имеющих соглашения о сотрудничестве с правительством Таиланда, должны осуществляться непосредственно в эти регионы.
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