https://ria.ru/20200702/1573799826.html
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев уже в августе
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранных туристов уже в августе, туда разрешат приезжать гостям не из всех стран, сообщает Bangkok Post со ссылкой РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:19
2020-07-02T16:19
туризм
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туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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пхукет (остров)
таиланд
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранных туристов уже в августе, туда разрешат приезжать гостям не из всех стран, сообщает
Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.
"Таиланд может перезапустить международный туристический рынок в августе, раньше, чем ожидалось. Поскольку вице-премьер Сомкид Джатусрипитак попросил наше ведомство подготовиться к возобновлению приема иностранных гостей", — сказал министр туризма и спорта Фифат Ратчакитпракарн.
По его словам, первые зарубежные гости смогут приехать по квотам, в зависимости от возможностей для тестирования ПЦР и здравоохранения в каждой провинции.
В настоящее время обсуждаются пять направлений в трех провинциях для осуществления пилотных проектов по проверке способности турсектора справиться со вспышкой заболевания: Пхукет, Остров Пхи-Пхи в Краби и острова Самуи, Панган и Тао в Сураттхани.
Международные рейсы из стран, имеющих соглашения о сотрудничестве с правительством Таиланда, должны осуществляться непосредственно в эти регионы.