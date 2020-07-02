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В Москве увеличили число сотрудников МЧС, тушащих пожар на Тверской улице
Численность сотрудников МЧС, привлеченных к тушению крупного пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы, увеличилась до 188... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:40
пожар на тверской улице в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на тверской улице в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве увеличили число сотрудников МЧС, тушащих пожар на Тверской улице

15:39 02.07.2020 (обновлено: 15:40 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожар в центре Москвы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Численность сотрудников МЧС, привлеченных к тушению крупного пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы, увеличилась до 188 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По последним данным, привлечены 188 человек и 61 единица техники", - сказал собеседник агентства.
Пожар в здании на Тверской улице, по последним данным, разросся до 300 квадратных метров, ему присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Видео с места пожара в историческом центре Москвы
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Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы
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Пожар на Тверской улице в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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