Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса

Ранее CureVac заявила, что занимается разработкой так называемого РНК-принтера, "революционной, транспортируемой платформы для производства мРНК-вакцин". Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) выделила на этот проект 34 миллиона долларов.