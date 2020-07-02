Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса

"Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других", - написал Маск в Twitter. Других подробностей предприниматель не привел.
Ранее CureVac заявила, что занимается разработкой так называемого РНК-принтера, "революционной, транспортируемой платформы для производства мРНК-вакцин". Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) выделила на этот проект 34 миллиона долларов.
В июне CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Цель исследований состоит в том, чтобы определить оптимальную дозу и оценить безопасность, а также иммунный ответ человека на препарат. Разработка вакцины была начата в начале 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.