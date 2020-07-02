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Распространение нового коронавируса
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Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса
Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19, сообщил основатель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
илон маск
tesla motors
германия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, илон маск, tesla motors, германия, сша, в мире

Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса

15:37 02.07.2020
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© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19, сообщил основатель компании Илон Маск.
"Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других", - написал Маск в Twitter. Других подробностей предприниматель не привел.
Коронавирус
Вчера, 08:00РИА Наука
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Ранее CureVac заявила, что занимается разработкой так называемого РНК-принтера, "революционной, транспортируемой платформы для производства мРНК-вакцин". Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) выделила на этот проект 34 миллиона долларов.
В июне CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Цель исследований состоит в том, чтобы определить оптимальную дозу и оценить безопасность, а также иммунный ответ человека на препарат. Разработка вакцины была начата в начале 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
1 июля, 06:40Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
191014
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Илон МаскTesla motorsГерманияСШАВ мире
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