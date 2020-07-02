https://ria.ru/20200702/1573799298.html
"Норникель" намерен завершить основной этап работ по ликвидации ЧС к зиме
"Норникель" намерен выполнить основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта на месте аварии на ТЭЦ-3 в РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:35
2020-07-02T15:35
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
"Норникель" намерен выполнить основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
"до наступления зимнего периода", следует из материалов компании.
В частности, согласно плану работ по ликвидации разлива топлива и его последствий, в октябре 2020 года предполагается завершить сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному резервуару, и сбор нефтепродуктов с реки Амбарная. На июнь-июль запланирован сбор загрязненного грунта, складирование на площадках временного накопления.
До 31 октября должен состояться сбор нефтепродуктов вдоль береговых линий, обработка сорбентом, а также сбор сорбента и размещение в местах временного накопления. Организация линий барботажа на ручье Безымянном и устье реки Амбарная - до конца года.
Транспортировка и сепарация водо-топливной смеси: строительство трубопровода для транспортировки (до 20 июля 2020 года), транспортировка до подготовленной площадки (до 10 сентября), разделение водо-топливной смеси (до конца 2020 года).
В последующем будет проведена очистка сепарированной воды и вовлечение в технологический процесс. Возможность использования топлива будет определена по результатам его химического анализа после отделения от воды.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норникель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей.