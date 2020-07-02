"Норникель" намерен завершить основной этап работ по ликвидации ЧС к зиме

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Норникель" намерен выполнить основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта на месте аварии на ТЭЦ-3 в "Норникель" намерен выполнить основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске "до наступления зимнего периода", следует из материалов компании.

В частности, согласно плану работ по ликвидации разлива топлива и его последствий, в октябре 2020 года предполагается завершить сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному резервуару, и сбор нефтепродуктов с реки Амбарная. На июнь-июль запланирован сбор загрязненного грунта, складирование на площадках временного накопления.

До 31 октября должен состояться сбор нефтепродуктов вдоль береговых линий, обработка сорбентом, а также сбор сорбента и размещение в местах временного накопления. Организация линий барботажа на ручье Безымянном и устье реки Амбарная - до конца года.

Транспортировка и сепарация водо-топливной смеси: строительство трубопровода для транспортировки (до 20 июля 2020 года), транспортировка до подготовленной площадки (до 10 сентября), разделение водо-топливной смеси (до конца 2020 года).

В последующем будет проведена очистка сепарированной воды и вовлечение в технологический процесс. Возможность использования топлива будет определена по результатам его химического анализа после отделения от воды.