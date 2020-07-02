Медведев призвал подумать о поддержке на поздних стадиях инвестирования

"Насчёт идёт поддержки на более поздних стадиях инвестиций - на стадии роста, а не за счёт вот этих "ангельских инвестиций" - в принципе, наверное, об этом можно говорить, я просто пока не очень понимаю, как это может выглядеть. Тем более, что, вы правильно сказали, государственные деньги - это всегда обоюдоострое оружие: один раз взял, а потом замучают так, что не рад будешь, что эти деньги получил. Но государственные деньги есть государственные деньги, всегда есть государственные контролеры, которые бдят", - заявил Медведев на встрече с руководителями стартапов "Сколково".