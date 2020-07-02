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Медведев призвал подумать о поддержке на поздних стадиях инвестирования
Можно подумать об идее господдержки на более поздних стадиях инвестирования в инновационные проекты, но нужно помнить, что государственные деньги - обоюдоострое РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:26
дмитрий медведев
сколково
фонд "сколково"
экономика
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дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", экономика

Медведев призвал подумать о поддержке на поздних стадиях инвестирования

15:26 02.07.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Можно подумать об идее господдержки на более поздних стадиях инвестирования в инновационные проекты, но нужно помнить, что государственные деньги - обоюдоострое оружие, всегда есть государственные контролеры, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
В четверг он провёл по видеосвязи встречу с руководителями стартапов "Сколково". Один из участников встречи, основатель и гендиректор компании "Анизопринт", которая занимается разработкой, производством и продажей 3D-принтеров для печати изделий из композитных материалов, предложил подумать о механизмах поддержки на более поздних стадиях, например о поддержке профессиональных частных инвесторов в виде налоговых вычетов или подобных непрямых инструментов.
"Насчёт идёт поддержки на более поздних стадиях инвестиций - на стадии роста, а не за счёт вот этих "ангельских инвестиций" - в принципе, наверное, об этом можно говорить, я просто пока не очень понимаю, как это может выглядеть. Тем более, что, вы правильно сказали, государственные деньги - это всегда обоюдоострое оружие: один раз взял, а потом замучают так, что не рад будешь, что эти деньги получил. Но государственные деньги есть государственные деньги, всегда есть государственные контролеры, которые бдят", - заявил Медведев на встрече с руководителями стартапов "Сколково".
Он предложил подумать над тем, что можно было бы сделать в этой сфере.
Дмитрий Медведев
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Дмитрий МедведевСколковоФонд "Сколково"Экономика
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