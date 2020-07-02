На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России

Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине

Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ установили в Памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ установили в Южно-Курильске , сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области

"Норма гласит о нерушимости российских границ и ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов . Инициатором установки памятного знака выступила молодежь Кунашира и Шикотана", - говорится в пресс-релизе.

По словам мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко, которого цитирует пресс-служба, инициативная группа в кратчайшие сроки подготовила эскиз знака, и уже вечером в четверг его установили на центральной площади Южно-Курильска.

Памятный знак представляет собой плиту, на которой выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ. В ней подчеркивается, что не допускаются призывы и действия к отчуждению территорий России.