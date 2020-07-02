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Голосование по поправкам в Конституцию
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На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России
Памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ установили в Южно-Курильске, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:22
голосование по поправкам в конституцию
южно-курильск
конституция рф
курильские острова
сахалинская область
общество
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южно-курильск, конституция рф, курильские острова, сахалинская область, общество

На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России

15:22 02.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской областиПамятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской области
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ установили в Южно-Курильске, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Норма гласит о нерушимости российских границ и ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Инициатором установки памятного знака выступила молодежь Кунашира и Шикотана", - говорится в пресс-релизе.
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По словам мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко, которого цитирует пресс-служба, инициативная группа в кратчайшие сроки подготовила эскиз знака, и уже вечером в четверг его установили на центральной площади Южно-Курильска.
Памятный знак представляет собой плиту, на которой выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ. В ней подчеркивается, что не допускаются призывы и действия к отчуждению территорий России.
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По информации властей региона, в Южно-Курильском районе в голосовании по поправкам в конституцию приняли участие 92% избирателей и более 91% из них поддержали внесение изменений.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЮжно-КурильскКонституция РФКурильские островаСахалинская областьОбщество
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