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Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 6 августа
Судья суда первой инстанции Еревана Ваге Мисакян перенес на 6 августа слушание по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в организации хищения... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:22
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карен карапетян, серж саргсян, армения, в мире

Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 6 августа

15:22 02.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
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Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Судья суда первой инстанции Еревана Ваге Мисакян перенес на 6 августа слушание по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в организации хищения средств в особо крупных размерах, передает корреспондент РИА Новости.
Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
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В четверг судья заявил, что слушание переносится, так как на заседание не пришли участники процесса, в том числе подсудимые, которые объяснили свое отсутствие опасениями, связанными с пандемией коронавируса.
"Проводить судебные заседания в условиях коронавируса возможно. Отсутствие участников процесса из-за ситуации с пандемией впредь будет сочтено непозволительным и неуважительным. Заседание суда откладывается и возобновится 6 августа в 14.00 (13.00 мск)", - сказал Мисакян.
Адвокат Саргсяна Амрам Макинян заявил журналистам, что не согласен с позицией судьи. "В стране из-за коронавируса сложился форс-мажор, и первостепенным сейчас является сохранение жизни и здоровья людей", - отметил он.
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По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 26 658 случаев заражения, свыше 15 тысяч пациентов вылечились, 459 скончались.
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Карен КарапетянСерж СаргсянАрменияВ мире
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