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Путин назвал сроки принятия закона о звании "Город трудовой доблести"
Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:21
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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владимир путин, общество

Путин назвал сроки принятия закона о звании "Город трудовой доблести"

15:21 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания "Город трудовой доблести". Заявки в российский комитет "Победа" поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году", - рассказал президент на заедании Российского организационного комитета "Победа".
При этом Путин обратил внимание, что в поддержку ряда заявок жители этих городов собрали многочисленные подписи.
"И это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью - глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, память о которой бережно передается у нас из поколение в поколение, самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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