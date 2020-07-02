Путин назвал сроки принятия закона о звании "Город трудовой доблести"

"Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания "Город трудовой доблести". Заявки в российский комитет "Победа" поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году", - рассказал президент на заедании Российского организационного комитета "Победа".

"И это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью - глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, память о которой бережно передается у нас из поколение в поколение, самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину", - добавил Путин.