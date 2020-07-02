https://ria.ru/20200702/1573797836.html
Путин назвал сроки принятия закона о звании "Город трудовой доблести"
Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:21
2020-07-02T15:21
владимир путин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания "Город трудовой доблести". Заявки в российский комитет "Победа" поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году", - рассказал президент на заедании Российского организационного комитета "Победа".
При этом Путин обратил внимание, что в поддержку ряда заявок жители этих городов собрали многочисленные подписи.
"И это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью - глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, память о которой бережно передается у нас из поколение в поколение, самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину", - добавил Путин.