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В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитателя самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:33
самара
самарская область
происшествия
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самара
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
самара, самарская область, происшествия

В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

15:18 02.07.2020 (обновлено: 23:33 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаленький ребенок
Маленький ребенок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Маленький ребенок. Архивное фото
САМАРА, 2 июл – РИА Новости. Воспитателя самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из дома ребенка "Солнышко", на котором сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. На кадрах видно, что после этого ребенок лежит и не может встать, а женщина продолжает сидеть и не помогает ему.
"В настоящее время воспитатель отстранен от работы. По результатам проверки к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия", - сказала собеседница агентства.
После публикации видео проверки также начали прокуратура региона и СУСК РФ по Самарской области. В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки будет решен вопрос об ответственности виновных лиц.
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СамараСамарская областьПроисшествия
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