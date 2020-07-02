В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

САМАРА, 2 июл – РИА Новости. Воспитателя самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из дома ребенка "Солнышко", на котором сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. На кадрах видно, что после этого ребенок лежит и не может встать, а женщина продолжает сидеть и не помогает ему.
"В настоящее время воспитатель отстранен от работы. По результатам проверки к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия", - сказала собеседница агентства.
После публикации видео проверки также начали прокуратура региона и СУСК РФ по Самарской области. В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки будет решен вопрос об ответственности виновных лиц.
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