https://ria.ru/20200702/1573797523.html
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 300 "квадратов"
Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы возросла до 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:18
2020-07-02T15:24
пожар на тверской улице в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видео с места пожара в историческом центре Москвы
Горит историческое здание в центре Москвы на Тверской
2020-07-02T15:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пожар на тверской улице в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия