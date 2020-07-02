Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 300 "квадратов"

Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже дома №24 на улице Тверская на площади 200 квадратных метров. По данным МЧС, здание находится на реконструкции. Предварительно, пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.