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Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 300 "квадратов"
Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы возросла до 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:24
пожар на тверской улице в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
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Видео с места пожара в историческом центре Москвы
Горит историческое здание в центре Москвы на Тверской
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видео, пожар на тверской улице в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 300 "квадратов"
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы возросла до 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
2020-07-02T15:18
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Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 300 "квадратов"

15:18 02.07.2020 (обновлено: 15:24 02.07.2020)
4231
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы возросла до 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже дома №24 на улице Тверская на площади 200 квадратных метров. По данным МЧС, здание находится на реконструкции. Предварительно, пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
"Площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Борьбу с возгоранием в настоящее время ведут 65 человек и 18 единиц техники.
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Пожар на Тверской улице в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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