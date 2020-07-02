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Прокуратура проверяет данные о невыплате надбавок медикам в Коми
Прокуратура Коми проверяет информацию о невыплате медработникам Сыктывкарского психоневрологического интерната надбавок за работу в период пандемии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, общество

Прокуратура проверяет данные о невыплате надбавок медикам в Коми

15:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Коми проверяет информацию о невыплате медработникам Сыктывкарского психоневрологического интерната надбавок за работу в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры республики проверку соблюдения прав в Сыктывкарском ПНИ проводит прокуратура Сыктывкара с привлечением специалистов государственной инспекции труда в Коми", - говорится в сообщении.
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Ранее работники интерната разместили видеообращение в социальных сетях, где сообщили, что их лишили выплаты в 25 тысяч рублей, положенной за работу вахтами в период распространения коронавирусной инфекции.
"В ходе проверки будет дана оценка законности при осуществлении выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам в условиях оказания медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией, а также соблюдения в интернате законодательства об оплате труда в связи с увеличением продолжительности рабочего времени, объема и видов выполняемых работ сотрудниками учреждения", - сообщили в прокуратуре Коми.
В Сыктывкарском ПНИ отметили, что сейчас в отделении проживают 92 человека, из них 74 лежачих.
"Сегодня на такое огромное количество тяжело больных людей приходится всего лишь 6 работников. Эти 6 человек работают на 11 ставок. Мы испытываем колоссальную нагрузку", - добавили сотрудники интерната в своем видеообращении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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