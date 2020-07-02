Прокуратура проверяет данные о невыплате надбавок медикам в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Коми проверяет информацию о невыплате медработникам Сыктывкарского психоневрологического интерната надбавок за работу в период пандемии коронавируса , сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры республики проверку соблюдения прав в Сыктывкарском ПНИ проводит прокуратура Сыктывкара с привлечением специалистов государственной инспекции труда в Коми", - говорится в сообщении.

Ранее работники интерната разместили видеообращение в социальных сетях, где сообщили, что их лишили выплаты в 25 тысяч рублей, положенной за работу вахтами в период распространения коронавирусной инфекции.

"В ходе проверки будет дана оценка законности при осуществлении выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам в условиях оказания медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией, а также соблюдения в интернате законодательства об оплате труда в связи с увеличением продолжительности рабочего времени, объема и видов выполняемых работ сотрудниками учреждения", - сообщили в прокуратуре Коми.

В Сыктывкарском ПНИ отметили, что сейчас в отделении проживают 92 человека, из них 74 лежачих.

"Сегодня на такое огромное количество тяжело больных людей приходится всего лишь 6 работников. Эти 6 человек работают на 11 ставок. Мы испытываем колоссальную нагрузку", - добавили сотрудники интерната в своем видеообращении.