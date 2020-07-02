Медведев призвал отрегулировать утилизацию медицинских отходов

Комментируя сертификацию продуктов в сфере информационной безопасности, он отметил, что данная процедура - "это сложная история, особенно когда речь идет о вопросах безопасности по линии ведомств".

"Это непростая тема, но надеюсь, мы здесь сможем тоже найти какой-то более успешный алгоритм для взаимодействия, в том числе для разработок по линии "Сколково", - добавил Медведев.