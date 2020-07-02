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Медведев призвал отрегулировать утилизацию медицинских отходов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что регулирование процесса утилизации медицинских отходов надо четко отразить в законодательстве, он также намерен... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:16
здоровье - общество
дмитрий медведев
сколково
общество
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здоровье - общество, дмитрий медведев, сколково, общество

Медведев призвал отрегулировать утилизацию медицинских отходов

15:16 02.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что регулирование процесса утилизации медицинских отходов надо четко отразить в законодательстве, он также намерен в связи с этим подготовить личное поручение.
"Это важная тема... Я даже подумаю, какое поручение личное подготовить, поскольку если этот вопрос не решен, то он рано или поздно приведет не только к скандалам, а их хватает, но и к каким-то гораздо более тяжким последствиям. Надо регулирование процесса утилизации медицинских отходов четко отразить в законодательстве", - сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
Комментируя сертификацию продуктов в сфере информационной безопасности, он отметил, что данная процедура - "это сложная история, особенно когда речь идет о вопросах безопасности по линии ведомств".
"Это непростая тема, но надеюсь, мы здесь сможем тоже найти какой-то более успешный алгоритм для взаимодействия, в том числе для разработок по линии "Сколково", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевСколковоОбщество
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