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https://ria.ru/20200702/1573797132.html
Следующие две недели станут решающими для туризма в Греции, пишут СМИ
Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:36
туризм
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция

Следующие две недели станут решающими для туризма в Греции, пишут СМИ

15:18 02.07.2020 (обновлено: 15:36 02.07.2020)
1699
© РИА Новости / Геннадий МельникОткрытие Акрополя в Греции
Открытие Акрополя в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране после ее открытия для иностранных гостей, сообщает Ekathimerini.
Ожидается, что следующие две недели будут иметь решающее значение для определения последствий международных прибытий.
Помимо туристов Евросоюза и Шенгенской зоны, Греция официально принимает гостей из 14 стран, не входящих в ЕС, включая Австралию, Японию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Корею и Китай (хотя решение по КНР зависит от взаимного соглашения с Пекином, которое еще не принято).
Через две недели — 15 июля — будет принято решение о том, отменять или продлять запрет на полеты из Великобритании и Швеции, где уровень заболеваемости коронавирусом остается высоким.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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