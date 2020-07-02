https://ria.ru/20200702/1573797132.html
Следующие две недели станут решающими для туризма в Греции, пишут СМИ
Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:18
2020-07-02T15:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране после ее открытия для иностранных гостей, сообщает
Ekathimerini.
Ожидается, что следующие две недели будут иметь решающее значение для определения последствий международных прибытий.
Помимо туристов Евросоюза и Шенгенской зоны, Греция официально принимает гостей из 14 стран, не входящих в ЕС, включая Австралию, Японию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Корею и Китай (хотя решение по КНР зависит от взаимного соглашения с Пекином, которое еще не принято).
Через две недели — 15 июля — будет принято решение о том, отменять или продлять запрет на полеты из Великобритании и Швеции, где уровень заболеваемости коронавирусом остается высоким.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.