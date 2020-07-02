Следующие две недели станут решающими для туризма в Греции, пишут СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране после ее открытия для иностранных гостей, Региональные аэропорты Греции, также как хабы в Афинах и Салониках, начали принимать международные рейсы, но органы здравоохранения планируют отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране после ее открытия для иностранных гостей, сообщает Ekathimerini.

Ожидается, что следующие две недели будут иметь решающее значение для определения последствий международных прибытий.

Помимо туристов Евросоюза и Шенгенской зоны, Греция официально принимает гостей из 14 стран, не входящих в ЕС, включая Австралию, Японию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Корею и Китай (хотя решение по КНР зависит от взаимного соглашения с Пекином, которое еще не принято).

Через две недели — 15 июля — будет принято решение о том, отменять или продлять запрет на полеты из Великобритании и Швеции, где уровень заболеваемости коронавирусом остается высоким.