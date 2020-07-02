ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Лукашенко

При этом из семи претендентов на пост президента 100 тысяч достоверных подписей граждан для регистрации кандидатами смогли собрать шесть, за исключением Цепкало. Заседание ЦИК, на котором будут приниматься решения о регистрации либо нерегистрации, намечено на 14 июля. Комиссия, помимо поданных документов и достоверных подписей граждан, будет учитывать факты нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, если таковые были выявлены.