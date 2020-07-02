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ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Лукашенко
ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный пост в рамках... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:44
президентская кампания в белоруссии
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Лукашенко

15:13 02.07.2020 (обновлено: 15:44 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный пост в рамках проходящей избирательной кампании, сообщили РИА Новости в четверг в комиссии.
"Пакет документов на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты сегодня принят Центризбиркомом", - рассказал представитель комиссии.
Урсула фон дер Ляйен
18 июня, 19:48
В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии
По его данным, документы принес глава инициативной группы Лукашенко - руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.
Таким образом, Лукашенко стал седьмым и последним политиком из оставшихся в нынешней избирательной гонке, подавшим документы в ЦИК. Ранее документы также были приняты от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анны Канопацкой, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня и безработной Светланы Тихановской.
При этом из семи претендентов на пост президента 100 тысяч достоверных подписей граждан для регистрации кандидатами смогли собрать шесть, за исключением Цепкало. Заседание ЦИК, на котором будут приниматься решения о регистрации либо нерегистрации, намечено на 14 июля. Комиссия, помимо поданных документов и достоверных подписей граждан, будет учитывать факты нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, если таковые были выявлены.
Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Пакет документов на регистрацию кандидатом включает заявление о согласии баллотироваться, анкету (биографические данные), декларацию о доходах и имуществе.
Избирательный участок в Минске
30 июня, 17:27
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
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Президентская кампания в БелоруссииЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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