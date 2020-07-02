На Камчатке меньше чем за год построят ледовый спорткомплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл - РИА Новости. Первый в . Первый в Камчатском крае ледовый спорткомплекс подрядчик планирует сдать в декабре этого года, а в январе 2021 года можно будет провести первые соревнования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

По его словам, возведение спорткомплекса "Вулкан" в Петропавловске-Камчатском стартовало в конце апреля, до этого, в марте, было подписано концессионное соглашение по строительству объекта между правительством края и инвестором – компанией "Т. К. Логистик".

"Сейчас сложилась абсолютно неприемлемая ситуация, когда в крае нет ни крытого, ни открытого катка, соответствующего современным требованиям. Частный инвестор очень добросовестно подошел к проекту, и уже к декабрю здесь будет полностью готовый объект – крытая ледовая арена с трибунами на 200 человек, тренажерными залами и раздевалками, а также открытая коробка для тренировок. Вызывает уважение качество и скорость, с которыми проводятся работы. Уверен, уже этой зимой дети получат достойную тренировочную базу, а в январе мы сможем провести здесь первые соревнования", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Общая пропускная способность катка составит 192 человека в день или 48 человек в смену.