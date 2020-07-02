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Камчатский край
Камчатский край
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На Камчатке меньше чем за год построят ледовый спорткомплекс
Первый в Камчатском крае ледовый спорткомплекс подрядчик планирует сдать в декабре этого года, а в январе 2021 года можно будет провести первые соревнования,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:11
камчатский край
петропавловск-камчатский
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353
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60
петропавловск-камчатский

На Камчатке меньше чем за год построят ледовый спорткомплекс

15:11 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл - РИА Новости. Первый в Камчатском крае ледовый спорткомплекс подрядчик планирует сдать в декабре этого года, а в январе 2021 года можно будет провести первые соревнования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, возведение спорткомплекса "Вулкан" в Петропавловске-Камчатском стартовало в конце апреля, до этого, в марте, было подписано концессионное соглашение по строительству объекта между правительством края и инвестором – компанией "Т. К. Логистик".
"Сейчас сложилась абсолютно неприемлемая ситуация, когда в крае нет ни крытого, ни открытого катка, соответствующего современным требованиям. Частный инвестор очень добросовестно подошел к проекту, и уже к декабрю здесь будет полностью готовый объект – крытая ледовая арена с трибунами на 200 человек, тренажерными залами и раздевалками, а также открытая коробка для тренировок. Вызывает уважение качество и скорость, с которыми проводятся работы. Уверен, уже этой зимой дети получат достойную тренировочную базу, а в январе мы сможем провести здесь первые соревнования", — цитирует пресс-служба слова главы региона.
Общая пропускная способность катка составит 192 человека в день или 48 человек в смену.
Крытая арена будет включать в себя также кафе с панорамными окнами на каток, чтобы родители могли наблюдать за тренировочным процессом. Также на территории предусмотрена парковка на 80 мест.
Место строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе
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Камчатский крайПетропавловск-Камчатский
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