В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Значительная часть граждан России, проголосовавших против принятия поправок в Конституцию РФ, могли это сделать из-за нерешенных региональных проблем, заявил первый зампред фракции "Андрей Исаев. Значительная часть граждан России, проголосовавших против принятия поправок в Конституцию РФ, могли это сделать из-за нерешенных региональных проблем, заявил первый зампред фракции " Единая Россия " в Госдуме

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.

"Мы в начале говорили: 21 процент - это много или мало? 21 процент - это все равно много, это наши граждане, их мнение надо учитывать. Но надо иметь в виду важное обстоятельство, хочу разочаровать господ-либералов: в этом 21% (проголосовавших против поправок) у них как было так и осталось два (процента сторонников), потому что значительная часть проголосовавших против, в частности, Ненецкий автономный округ, - это местные проблемы, региональные проблемы, это протестное голосование. Я знаю другие регионы, где из-за местных проблем - не построили до сих пор очистные сооружения, - люди обиделись и проголосовали против, много людей. Это первый слой, проголосовавших против, с ними, безусловно, надо работать, и вопросы, которые они ставят, решать", - сказал Исаев в эфире телеканала " Россия 1 ".

Он добавил, что главам регионов, где процент проголосовавших "за" был не очень высок, следует поговорить с людьми, выйти на диалог, чтобы те, кто сегодня высказался против, в скором времени поменяли свое решение при изменении ситуации.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь отметил, что проголосовать против поправок в конституцию граждане могли по разным причинам, но они скорее не поддержали конкретные поправки, а не все предложенные изменения целиком.

"Кто-то голосовал против, но я нисколько не сомневаюсь, что никто не голосовал против всех поправок, кто-то голосовал, наверное, отдельно против какой-то поправки, а не всех, которые были", - сказал Неверов в эфире " Первого канала ".

Неверов предположил, что на протестное голосование в Ненецком автономном округе мог повлиять звучавший ранее вопрос объединения с Архангельской областью . "Где-то ещё сегодня запущены не полностью те процессы, которые были остановлены с пандемией. Я знаю ряд регионов, где еще закрыт ряд секторов экономики, конечно, это тоже вызывает много вопросов", - пояснил он.