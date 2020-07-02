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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573796746.html
В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции
Значительная часть граждан России, проголосовавших против принятия поправок в Конституцию РФ, могли это сделать из-за нерешенных региональных проблем, заявил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:09
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
андрей исаев
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, андрей исаев, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции

15:09 02.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Значительная часть граждан России, проголосовавших против принятия поправок в Конституцию РФ, могли это сделать из-за нерешенных региональных проблем, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.
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"Мы в начале говорили: 21 процент - это много или мало? 21 процент - это все равно много, это наши граждане, их мнение надо учитывать. Но надо иметь в виду важное обстоятельство, хочу разочаровать господ-либералов: в этом 21% (проголосовавших против поправок) у них как было так и осталось два (процента сторонников), потому что значительная часть проголосовавших против, в частности, Ненецкий автономный округ, - это местные проблемы, региональные проблемы, это протестное голосование. Я знаю другие регионы, где из-за местных проблем - не построили до сих пор очистные сооружения, - люди обиделись и проголосовали против, много людей. Это первый слой, проголосовавших против, с ними, безусловно, надо работать, и вопросы, которые они ставят, решать", - сказал Исаев в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что главам регионов, где процент проголосовавших "за" был не очень высок, следует поговорить с людьми, выйти на диалог, чтобы те, кто сегодня высказался против, в скором времени поменяли свое решение при изменении ситуации.
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Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь отметил, что проголосовать против поправок в конституцию граждане могли по разным причинам, но они скорее не поддержали конкретные поправки, а не все предложенные изменения целиком.
"Кто-то голосовал против, но я нисколько не сомневаюсь, что никто не голосовал против всех поправок, кто-то голосовал, наверное, отдельно против какой-то поправки, а не всех, которые были", - сказал Неверов в эфире "Первого канала".
Неверов предположил, что на протестное голосование в Ненецком автономном округе мог повлиять звучавший ранее вопрос объединения с Архангельской областью. "Где-то ещё сегодня запущены не полностью те процессы, которые были остановлены с пандемией. Я знаю ряд регионов, где еще закрыт ряд секторов экономики, конечно, это тоже вызывает много вопросов", - пояснил он.
Он подчеркнул, что теперь требуется проанализировать, в каком регионе как проголосовали, почему такое голосование сложилось. "Большинство граждан проголосовало, и мы, конечно, в первую очередь, должны учитывать мнение этих граждан", - сказал Неверов.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
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