Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Туристические базы и организации общепита возобновят работу в Туристические базы и организации общепита возобновят работу в Республике Алтай с 3 июля, исключения сделали только для Кош-Агачского района , рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе.

Турбазам и кафе Кош-Агачского района открыться не разрешили из-за сложной эпидобстановки. Согласно данным оперштаба, там с начала пандемии выявили 437 зараженных коронавирусом, это более половины от всего числа заболевших в Республике Алтай.

"На всех туробъектах и предприятиях общепита, возобновляющих работу, необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора ", - заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин

Турбазам поручили обеспечить обязательную дезинфекцию и индивидуальное питание отдыхающих, создать запас антисептиков, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и ввести термометрию при заезде.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках развития внутреннего туризма планируется запуск новых чартеров в ряд регионов России, в том числе Республику Алтай. В ответе на запрос РИА Новости в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай сообщили, что таких договоренностей еще нет. "Какой-либо график, договоренность по чартерным рейсам отсутствует", - говорится в сообщении министерства.

В правительстве отмечают, что массовые мероприятия в Республике Алтай по-прежнему запрещены. Кинозалы, театры, музеи, ночные клубы также закрыты до особого распоряжения. Сохраняется обязательный масочный режим.