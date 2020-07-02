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Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля
Туристические базы и организации общепита возобновят работу в Республике Алтай с 3 июля, исключения сделали только для Кош-Агачского района, рассказали РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:07
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Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля

15:07 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Туристические базы и организации общепита возобновят работу в Республике Алтай с 3 июля, исключения сделали только для Кош-Агачского района, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе.
Турбазам и кафе Кош-Агачского района открыться не разрешили из-за сложной эпидобстановки. Согласно данным оперштаба, там с начала пандемии выявили 437 зараженных коронавирусом, это более половины от всего числа заболевших в Республике Алтай.
"На всех туробъектах и предприятиях общепита, возобновляющих работу, необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
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Турбазам поручили обеспечить обязательную дезинфекцию и индивидуальное питание отдыхающих, создать запас антисептиков, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и ввести термометрию при заезде.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках развития внутреннего туризма планируется запуск новых чартеров в ряд регионов России, в том числе Республику Алтай. В ответе на запрос РИА Новости в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай сообщили, что таких договоренностей еще нет. "Какой-либо график, договоренность по чартерным рейсам отсутствует", - говорится в сообщении министерства.
В правительстве отмечают, что массовые мероприятия в Республике Алтай по-прежнему запрещены. Кинозалы, театры, музеи, ночные клубы также закрыты до особого распоряжения. Сохраняется обязательный масочный режим.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ХорохординДмитрий ЧернышенкоКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика АлтайКош-Агачский районОбщество
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