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75 лет Великой Победы
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Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:27
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владимир путин
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, политика

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

15:06 02.07.2020 (обновлено: 15:27 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа".
"Два дня назад, вы знаете, подо Ржевом был открыт мемориал Советскому солдату. Довоенный Ржев насчитывал более 56 тысяч жителей, и когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек. Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь - славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников - геноцид в отношении народов Советского союза - не имеют срока давности", - сказал Путин.
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Такая оценка, по его словам, "должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права".
"Я прошу коллег из соответствующих ведомств над этим подумать и вести постоянную работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках", - отметил Путин.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинПолитика
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