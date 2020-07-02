Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

"Два дня назад, вы знаете, подо Ржевом был открыт мемориал Советскому солдату. Довоенный Ржев насчитывал более 56 тысяч жителей, и когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек. Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь - славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников - геноцид в отношении народов Советского союза - не имеют срока давности", - сказал Путин.