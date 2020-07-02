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В Сочи стартовал сезон туристических походов
Горные курорты и Кавказский заповедник в Сочи подготовили для туристов новые и усовершенствованные пешеходные маршруты в летнем сезоне, сообщает администрация... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:06
роза хутор
сочи
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
роза хутор, сочи, общество

В Сочи стартовал сезон туристических походов

15:06 02.07.2020
208
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Горные курорты и Кавказский заповедник в Сочи подготовили для туристов новые и усовершенствованные пешеходные маршруты в летнем сезоне, сообщает администрация города.
Отмечается, что в горном кластере Сочи стартовал сезон туристических походов. В открывшемся летнем сезоне горные курорты Сочи и Кавказский заповедник подготовили новые экскурсионные пешеходные маршруты. Экотропы отличаются протяженностью и уровнем сложности, рассчитаны на разные категории туристов с разным уровнем подготовки.
"Пешие маршруты Красной Поляны популярны у гостей города. Наши туристы совмещают отдых на побережье Черного моря с путешествиями в горах Кавказского заповедника. В новом сезоне горнолыжные курорты усовершенствовали инфраструктуру, открыли новые экскурсионные маршруты и экотропы для своих гостей. Все они безопасны для посетителей и, безусловно, заслуживают внимания гостей курорта", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.
Так, на горнолыжном курорте "Красная Поляна" подготовили более десяти новых пешеходных троп с водопадами, реликтовыми деревьями, альпийскими лугами. Протяженность маршрутов более 40 километров. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" предлагает прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта, где можно увидеть знаковые объекты Олимпиады-2014 и живописное озеро. Семь маршрутов летних походов открыл и Кавказский государственный природный биосферный заповедник.
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8 июня, 17:23
Курорт Красная поляна в горах Сочи открыл парки и экотропы для туристов
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