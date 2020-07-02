В Сочи стартовал сезон туристических походов

"Пешие маршруты Красной Поляны популярны у гостей города. Наши туристы совмещают отдых на побережье Черного моря с путешествиями в горах Кавказского заповедника. В новом сезоне горнолыжные курорты усовершенствовали инфраструктуру, открыли новые экскурсионные маршруты и экотропы для своих гостей. Все они безопасны для посетителей и, безусловно, заслуживают внимания гостей курорта", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.