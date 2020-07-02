Памфилова оценила явку на голосовании по поправкам к Конституции

"Я думаю, что люди просто поняли суть того, что предлагается президентом, и поняли, как от этого будет зависеть их судьба, судьба страны, судьба семей. Я думаю, что это главное, потому что люди наши думающие, люди наши грамотные, а мы сделали все возможное, чтобы они узнали не только о том, где, когда, как проголосовать, но и о сути поправок. Я думаю, что это было главное", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что стало причинами высокой явки на общероссийском голосовании по поправкам и связано ли это с бесплатным предоставлением масок.