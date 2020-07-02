https://ria.ru/20200702/1573796121.html
Египет принял первых украинских туристов
Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Arab News. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:29
2020-07-02T18:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ближний восток, новости - туризм, европа, азия, египет, украина
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает
Arab News.
Амр Ханафи, губернатор провинции Красное море, сообщил, что 166 гостей 1 июля прибыли в аэропорт Хургады из Украины. Он подчеркнул, что с момента приземления и до прибытия в отели для них были обеспечены все меры безопасности.
Так, в зале прилета у пассажиров измерили температуру. Там же разместили наклейки, напоминающие о социальной дистанции два метра и другие информационные уведомления для обеспечения безопасности туристов и персонала.
По словам Ханафи, который прибыл в аэропорт Хургады, процесс дезинфекции багажа занимает 25 минут.
Ахмед Юсеф, глава Управления по развитию туризма, сказал, что сегодня, 2 июля, на курорт прилетит рейс из Швейцарии, в ближайшие дни также ожидаются самолеты из разных стран.
Кроме того, вчера в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.