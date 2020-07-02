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Египет принял первых украинских туристов
Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Arab News. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:29
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353
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коронавирус covid-19, туризм, ближний восток, новости - туризм, европа, азия, египет, украина

Египет принял первых украинских туристов

18:29 02.07.2020
2398
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Arab News.
Амр Ханафи, губернатор провинции Красное море, сообщил, что 166 гостей 1 июля прибыли в аэропорт Хургады из Украины. Он подчеркнул, что с момента приземления и до прибытия в отели для них были обеспечены все меры безопасности.
Так, в зале прилета у пассажиров измерили температуру. Там же разместили наклейки, напоминающие о социальной дистанции два метра и другие информационные уведомления для обеспечения безопасности туристов и персонала.
По словам Ханафи, который прибыл в аэропорт Хургады, процесс дезинфекции багажа занимает 25 минут.
Ахмед Юсеф, глава Управления по развитию туризма, сказал, что сегодня, 2 июля, на курорт прилетит рейс из Швейцарии, в ближайшие дни также ожидаются самолеты из разных стран.
Кроме того, вчера в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.
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