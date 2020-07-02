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75 лет Великой Победы
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Путин поблагодарил участников подготовки празднования Дня Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:26
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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РИА Новости
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владимир путин, политика

Путин поблагодарил участников подготовки празднования Дня Победы

15:02 02.07.2020 (обновлено: 15:26 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
24 июня, 21:10
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах РоссииГрандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
Он также поблагодарил всех граждан страны, участников добровольческих объединений, которые в эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. "Такая забота, участие были незаменимы", - подчеркнул президент.
Президент РФ напомнил, что в прошлый раз оргкомитет "Победа" собирался в декабре, в преддверии Года памяти и славы; тогда обсуждались инициативы и планы, приуроченные к юбилею Победы.
"Как известно, не все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священный для всех нас день, 9 мая мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня - в годовщину легендарного Парада победителей - по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран мира: и наши военнослужащие, и их коллеги из-за границы", - добавил Путин.
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
24 июня, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинПолитика
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