Путин поблагодарил участников подготовки празднования Дня Победы

"Как известно, не все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священный для всех нас день, 9 мая мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня - в годовщину легендарного Парада победителей - по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран мира: и наши военнослужащие, и их коллеги из-за границы", - добавил Путин.