Путин поблагодарил участников подготовки празднования Дня Победы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".
24 июня, 21:1075-лет Великой Победы: парады прошли в городах РоссииГрандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
Он также поблагодарил всех граждан страны, участников добровольческих объединений, которые в эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. "Такая забота, участие были незаменимы", - подчеркнул президент.
Президент РФ напомнил, что в прошлый раз оргкомитет "Победа" собирался в декабре, в преддверии Года памяти и славы; тогда обсуждались инициативы и планы, приуроченные к юбилею Победы.
"Как известно, не все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священный для всех нас день, 9 мая мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня - в годовщину легендарного Парада победителей - по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран мира: и наши военнослужащие, и их коллеги из-за границы", - добавил Путин.
24 июня, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.