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Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом
Депутат гордумы Екатеринбурга, гендиректор компании "ЛСР. Недвижимость-Урал" Владимир Крицкий заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:02
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353
60
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коронавирус в россии, свердловская область, екатеринбург

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом

15:02 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат гордумы Екатеринбурга, гендиректор компании "ЛСР. Недвижимость-Урал" Владимир Крицкий заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе "Группы ЛСР".
"Владимир Павлович чувствует себя удовлетворительно и уже идет на поправку. В настоящее время находится на самоизоляции. Тест на коронавирус он решил сдать после того, как почувствовал первые симптомы ОРВИ", - сказали в пресс-службе, подтвердив информацию о том, что Крицкий заразился коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин сообщил РИА Новости, что депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина скончалась утром в четверг в больнице, где находится стационар для лечения пациентов с коронавирусом, но пока нет данных, что она умерла от COVID-19.
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина
Вчера, 09:00
Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19
По последним данным, в Свердловской области зафиксировано 13 272 случая COVID-19, 107 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСвердловская областьЕкатеринбург
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