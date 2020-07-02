Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат гордумы Екатеринбурга, гендиректор компании "ЛСР. Недвижимость-Урал" Владимир Крицкий заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе "Группы ЛСР".
"Владимир Павлович чувствует себя удовлетворительно и уже идет на поправку. В настоящее время находится на самоизоляции. Тест на коронавирус он решил сдать после того, как почувствовал первые симптомы ОРВИ", - сказали в пресс-службе, подтвердив информацию о том, что Крицкий заразился коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин сообщил РИА Новости, что депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина скончалась утром в четверг в больнице, где находится стационар для лечения пациентов с коронавирусом, но пока нет данных, что она умерла от COVID-19.
По последним данным, в Свердловской области зафиксировано 13 272 случая COVID-19, 107 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.