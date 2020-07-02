Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом

"Владимир Павлович чувствует себя удовлетворительно и уже идет на поправку. В настоящее время находится на самоизоляции. Тест на коронавирус он решил сдать после того, как почувствовал первые симптомы ОРВИ", - сказали в пресс-службе, подтвердив информацию о том, что Крицкий заразился коронавирусом.