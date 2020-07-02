https://ria.ru/20200702/1573795875.html
Путин призвал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян
Руководство России на всех уровнях должно сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:00
2020-07-02T15:15
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
политика
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1400x0_80_0_0_cca50bbc1a8660cafa7a7b8b144d6335.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика