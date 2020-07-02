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Путин заявил, что современная Россия еще находится в стадии становления
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе ее РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:06
владимир путин
ссср
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, ссср, в мире

Путин заявил, что современная Россия еще находится в стадии становления

15:00 02.07.2020 (обновлено: 15:06 02.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе ее политическая система.
"После крушения, развала Советского союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
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