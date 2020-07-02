Путин заявил, что современная Россия еще находится в стадии становления

"После крушения, развала Советского союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".