Путин заявил, что России нужно время для укрепления стабильности

"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку". Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".