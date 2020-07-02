https://ria.ru/20200702/1573795821.html
Путин заявил, что России нужно время для укрепления стабильности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во многом еще очень уязвима, нужно время для укрепления стабильности. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:59
2020-07-02T15:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200702/1573796018.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741508_0:0:3066:1724_1400x0_80_0_0_a1b44133a1caf6f3bf4062c0862ddb63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, россия, владимир путин, общество