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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573795821.html
Путин заявил, что России нужно время для укрепления стабильности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во многом еще очень уязвима, нужно время для укрепления стабильности. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
россия
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741508_0:0:3066:1724_1400x0_80_0_0_a1b44133a1caf6f3bf4062c0862ddb63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, россия, владимир путин, общество

Путин заявил, что России нужно время для укрепления стабильности

14:59 02.07.2020 (обновлено: 15:10 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во многом еще очень уязвима, нужно время для укрепления стабильности.
"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку". Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Президент добавил, что понимает и тех, кто проголосовал против.
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