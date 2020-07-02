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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573795686.html
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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Для того и поправки вводились. Чтобы продолжить развитие России не озираясь на глупость и человекоедские принципы запада.
875
Народ ВЕРИТ своему Президенту! А начнут работать сейчас- более 100 Законов нужно принять,чтобы они СООТВЕТСТВОВАЛИ поправкам! Ну а после этого...С БОГОМ,Россия!
689
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа". Президент подчеркнул, что политическая система современной России находится в стадии становления, так как после распада Советского Союза прошло совсем немного времени.
2020-07-02T14:57
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РИА Новости
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60
россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам

14:57 02.07.2020 (обновлено: 16:55 02.07.2020)
45880
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию.
"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".
Глава государства отметил, что после распада СССР прошло совсем немного времени — современная Россия, включая ее политическую систему, находится в стадии становления.
"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку". Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", — добавил Путин.
Президент также заявил, что понимает тех, кто проголосовал против, так как в стране еще много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью.
"Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", — подчеркнул он.
Руководство России на всех уровнях должно сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, заключил глава государства.
Голосование по поправкам в Основной закон прошло с 25 по 1 июля, по результатам обработки всех протоколов за изменения проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по Конституции: подведение итогов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке No101 в Саяногорске
2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

Сейф-пакеты с ключами для расшифровки данных дистанционного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Москве
8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Расшифровка данных электронного голосования.

Расшифровка данных электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11504591038975
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Для того и поправки вводились. Чтобы продолжить развитие России не озираясь на глупость и человекоедские принципы запада.
2 июля, 15:10
СКСергей К
44714105408
Народ ВЕРИТ своему Президенту! А начнут работать сейчас- более 100 Законов нужно принять,чтобы они СООТВЕТСТВОВАЛИ поправкам! Ну а после этого...С БОГОМ,Россия!
2 июля, 15:15
Наталья Стриженко
37717303289
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