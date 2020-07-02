Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".

Глава государства отметил, что после распада СССР прошло совсем немного времени — современная Россия, включая ее политическую систему, находится в стадии становления.

"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку". Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", — добавил Путин.

Президент также заявил, что понимает тех, кто проголосовал против, так как в стране еще много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью.

"Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", — подчеркнул он.

Руководство России на всех уровнях должно сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, заключил глава государства.