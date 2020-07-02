https://ria.ru/20200702/1573795594.html
Больница в Коми, где была вспышка COVID-19, возобновит плановые операции
Эжвинская городская больница Сыктывкара в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса и возобновившая прием экстренных пациентов в мае,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:56
2020-07-02T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сыктывкар
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
сыктывкар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сыктывкар, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Эжвинская городская больница Сыктывкара
в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса
и возобновившая прием экстренных пациентов в мае, возвращается к плановым операциям, сообщает в среду медучреждение.
Карантин по коронавирусу был введен в Эжвинской больнице в марте, когда она стала первым очагом распространения коронавируса в республике, которая тогда входила в число российских регионов с максимальным распространением COVID-19. После улучшения эпидобстановки и проведения дезинфекции больница возобновила работу в качестве стационара экстренной и неотложной помощи во второй декаде мая.
"Уважаемые пациенты, разрешено оказание плановой медицинской помощи в стационаре по профилю "хирургия" и "акушерство и гинекология". В не оперирующие отделения (неврологию, терапию, реабилитацию) плановая запись пока не разрешена", - информирует медучреждение на своей официальной странице "ВКонтакте".
Эжвинская больница просит пациентов записываться на плановую госпитализацию как по телефону, так и лично. "Записаться по телефону труднее (доктора не сидят у телефона, а ходят в операционную, на перевязки, в приемный покой и на обход). Проще и быстрее будет подойти в приемный покой самостоятельно", - советуют медики.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора
, на среду в Коми подтверждено 3513 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 50 случаев. Выздоровели 1782 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.