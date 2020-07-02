Больница в Коми, где была вспышка COVID-19, возобновит плановые операции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Эжвинская городская больница Эжвинская городская больница Сыктывкара в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса и возобновившая прием экстренных пациентов в мае, возвращается к плановым операциям, сообщает в среду медучреждение.

Карантин по коронавирусу был введен в Эжвинской больнице в марте, когда она стала первым очагом распространения коронавируса в республике, которая тогда входила в число российских регионов с максимальным распространением COVID-19. После улучшения эпидобстановки и проведения дезинфекции больница возобновила работу в качестве стационара экстренной и неотложной помощи во второй декаде мая.

"Уважаемые пациенты, разрешено оказание плановой медицинской помощи в стационаре по профилю "хирургия" и "акушерство и гинекология". В не оперирующие отделения (неврологию, терапию, реабилитацию) плановая запись пока не разрешена", - информирует медучреждение на своей официальной странице "ВКонтакте".

Эжвинская больница просит пациентов записываться на плановую госпитализацию как по телефону, так и лично. "Записаться по телефону труднее (доктора не сидят у телефона, а ходят в операционную, на перевязки, в приемный покой и на обход). Проще и быстрее будет подойти в приемный покой самостоятельно", - советуют медики.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , на среду в Коми подтверждено 3513 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 50 случаев. Выздоровели 1782 человека.