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Из центра Пирогова в Москве выписали последнего пациента с COVID-19
Госпиталь COVID-19 Пироговского центра в Москве выписал последнего пациента с коронавирусом, всего с момента открытия в начале апреля были выписаны более 1... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:26
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Из центра Пирогова в Москве выписали последнего пациента с COVID-19

14:52 02.07.2020 (обновлено: 17:26 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госпиталь COVID-19 Пироговского центра в Москве выписал последнего пациента с коронавирусом, всего с момента открытия в начале апреля были выписаны более 1 тысячи человек, сообщила пресс-служба центра.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом был открыт в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова Минздрава России в начале апреля.
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"Второго июля госпиталь COVID-19 Пироговского центра выписал последнего пациента, поступившего с коронавирусной инфекцией. Всего из госпиталя, открытого 3 апреля, было выписано 1149 человек", - говорится в сообщении.
Почти за три месяца работы в реанимации госпиталя находились 152 пациента, около 60% из них подключались к аппаратам ИВЛ, отметили в пресс-службе.
После проведения профилактических мер, которые будут продолжаться в течение двух недель, центр вернется к привычной деятельности.
"Наш Пироговский центр успешно преодолел вызов и достойно оказывал помощь коронавирусным больным в течение трех месяцев. У нас замечательные сотрудники, которые сумели быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией... Теперь наш центр возвращается к привычной работе, чего давно ожидают плановые пациенты. Однако, при необходимости мы вновь готовы вернуться к борьбе с инфекцией. Опыт у нас уже есть, поэтому будет проще", - сказал генеральный директор Пироговского центра Олег Карпов, слова которого приводятся в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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