Из центра Пирогова в Москве выписали последнего пациента с COVID-19

Почти за три месяца работы в реанимации госпиталя находились 152 пациента, около 60% из них подключались к аппаратам ИВЛ, отметили в пресс-службе.

"Наш Пироговский центр успешно преодолел вызов и достойно оказывал помощь коронавирусным больным в течение трех месяцев. У нас замечательные сотрудники, которые сумели быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией... Теперь наш центр возвращается к привычной работе, чего давно ожидают плановые пациенты. Однако, при необходимости мы вновь готовы вернуться к борьбе с инфекцией. Опыт у нас уже есть, поэтому будет проще", - сказал генеральный директор Пироговского центра Олег Карпов, слова которого приводятся в сообщении.