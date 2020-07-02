Собянин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Страна сделала четкий выбор от сползания в хаос к движению вперед, заявил мэр Москвы Страна сделала четкий выбор от сползания в хаос к движению вперед, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг по итогам голосования по поправкам к конституции.

"По сути голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной. Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий. Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед", - написал Собянин.

Он отметил, что голосование по поправкам в конституцию проходило в сложный, без преувеличения – драматический период и Москвы и страны, и всего мира.

"Пандемия, унесшая жизни тысяч людей, спад экономики, тяжелая, критическая ситуация в ряде секторов экономики больно ударили по социальному самочувствию и доходам горожан. Ничего подобного мы не переживали в последние десятилетия. Президент, правительство совместно с нами, со всем городским сообществом предотвратили худшие сценарии развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и простых людей, предложили программу выхода из кризиса", - подчеркнул мэр.