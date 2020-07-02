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Собянин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции
Страна сделала четкий выбор от сползания в хаос к движению вперед, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг по итогам голосования по поправкам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:52
2020-07-02T14:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
владимир путин
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, сергей собянин, владимир путин, москва, политика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Страна сделала четкий выбор от сползания в хаос к движению вперед, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в личном блоге в четверг по итогам голосования по поправкам к конституции.
"По сути голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина
как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной. Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий. Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед", - написал Собянин.
Он отметил, что голосование по поправкам в конституцию проходило в сложный, без преувеличения – драматический период и Москвы и страны, и всего мира.
"Пандемия, унесшая жизни тысяч людей, спад экономики, тяжелая, критическая ситуация в ряде секторов экономики больно ударили по социальному самочувствию и доходам горожан. Ничего подобного мы не переживали в последние десятилетия. Президент, правительство совместно с нами, со всем городским сообществом предотвратили худшие сценарии развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и простых людей, предложили программу выхода из кризиса", - подчеркнул мэр.
Кроме того, Собянин поблагодарил москвичей за их политически ответственную и активную позицию, а также десятки тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность.