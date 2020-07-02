Медведев оценил возможности России по производству тестов на COVID-19

"Потому что уж точно тесты эти мы можем и должны в большом количестве производить у нас. Причем это должен быть, понятно, высокого уровня тест, с другой стороны, он должен быть приемлемый по ценам для того, чтобы любой человек мог приобрести его в аптеке и, если у него есть какие-то сомнения, просто проверить себя на антитела, посмотреть, как у него обстоят дела", - подчеркнул Медведев.