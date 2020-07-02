Медведев оценил возможности России по производству тестов на COVID-19

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия может и должна сама производить тесты на антитела к коронавирусу в большом количестве, причём они должны быть доступными по цене, чтобы каждый человек мог себя проверить, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
В четверг он провёл по видеосвязи встречу с руководителями стартапов "Сколково". Говоря о разработках в области тестирования на коронавирус, глава попечительского совета упомянул, что когда несколько недель назад смотрел медицинские рекомендации по борьбе с COVID-19, там не было ни одного российского теста из сертифицированных для применения в РФ.
"Я имею в виду, естественно, тесты, которые определяют антитела и иммуноглобулин М и G. Всё было либо китайское, либо европейское", - пояснил Медведев.
Он отметил, что рад слышать о регистрации именно российского такого теста.
"Потому что уж точно тесты эти мы можем и должны в большом количестве производить у нас. Причем это должен быть, понятно, высокого уровня тест, с другой стороны, он должен быть приемлемый по ценам для того, чтобы любой человек мог приобрести его в аптеке и, если у него есть какие-то сомнения, просто проверить себя на антитела, посмотреть, как у него обстоят дела", - подчеркнул Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.