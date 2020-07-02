Губернатор Сахалина поблагодарил жителей за участие в голосовании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам к конституции и за их исторический выбор, от которого зависело будущее Курильских островов

По данным ЦИК, изменения в конституцию Российской Федерации поддержали 74,84% проголосовавших жителей Сахалинской области . Ранее глава Сахалина неоднократно подчеркивал, что принятие поправок к Конституции снимет вопрос о принадлежности Курильских островов.

"Более двух третей сахалинцев и курильчан приняли активное участие в голосовании - это 68 с небольшим процентов, и почти три четверти – 74,84% – отдали свой голос за поправки. Событие очень важное, в нем принимало участие огромное количество людей. Мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить сахалинцев и курильчан за активную гражданскую позицию. Мы голосовали не только за Россию, но и за Сахалин и Курилы", - сказал Лимаренко в видеообращении к жителям региона, которое приводит его пресс-служба.

Губернатор высоко оценил работу регионального избиркома, назвав ее "очень профессиональной". "Не было ни одной жалобы, ни одного серьезного замечания. Это говорит о том, что мероприятие прошло легитимно. А легитимность – это фактор доверия. Доверие – это главное, что у нас есть, поскольку это основа стабильного развития общества. Это то, чего не хватает во многих странах мира, что мы видим с вами из новостей", - отметил Лимаренко.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультуры, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.