Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573795173.html
Губернатор Сахалина поблагодарил жителей за участие в голосовании
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам к конституции и за их исторический... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:50
голосование по поправкам в конституцию
обсуждение мирного договора россии и японии
конституция рф
валерий лимаренко
курильские острова
сахалинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/34/1558613471_0:0:2754:1549_1400x0_80_0_0_9ed2b1ab88651bacc3a05684e39d4344.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
https://ria.ru/20200628/1573588461.html
курильские острова
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/34/1558613471_0:0:2754:1549_1400x0_80_0_0_9ed2b1ab88651bacc3a05684e39d4344.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/34/1558613471_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4bcf282a9cc0229266eb59d9818e03f4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155861/34/1558613471_342:0:2390:2048_1400x0_80_0_0_f03837243f2514bbaa6c077080df92f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсуждение мирного договора россии и японии, конституция рф, валерий лимаренко, курильские острова, сахалинская область, политика

Губернатор Сахалина поблагодарил жителей за участие в голосовании

14:50 02.07.2020
108
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам к конституции и за их исторический выбор, от которого зависело будущее Курильских островов.
По данным ЦИК, изменения в конституцию Российской Федерации поддержали 74,84% проголосовавших жителей Сахалинской области. Ранее глава Сахалина неоднократно подчеркивал, что принятие поправок к Конституции снимет вопрос о принадлежности Курильских островов.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"Более двух третей сахалинцев и курильчан приняли активное участие в голосовании - это 68 с небольшим процентов, и почти три четверти – 74,84% – отдали свой голос за поправки. Событие очень важное, в нем принимало участие огромное количество людей. Мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить сахалинцев и курильчан за активную гражданскую позицию. Мы голосовали не только за Россию, но и за Сахалин и Курилы", - сказал Лимаренко в видеообращении к жителям региона, которое приводит его пресс-служба.
Губернатор высоко оценил работу регионального избиркома, назвав ее "очень профессиональной". "Не было ни одной жалобы, ни одного серьезного замечания. Это говорит о том, что мероприятие прошло легитимно. А легитимность – это фактор доверия. Доверие – это главное, что у нас есть, поскольку это основа стабильного развития общества. Это то, чего не хватает во многих странах мира, что мы видим с вами из новостей", - отметил Лимаренко.
В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультуры, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Валерий Лимаренко
28 июня, 15:45Голосование по поправкам в Конституцию
Лимаренко: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
600000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюОбсуждение мирного договора России и ЯпонииКонституция РФВалерий ЛимаренкоКурильские островаСахалинская областьПолитика
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин
Путин призвал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил участников подготовки празднования Дня Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможности России по производству тестов на COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ОНФ оценили итоги голосования по поправкам к Конституции
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Петербурге поправки поддержали почти 2,25 миллиона избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский
Удовлетворенность работой Зеленского снизилась до 36%, показал опрос
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что современная Россия еще находится в стадии становления
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Петербурге рассказали об обращениях по голосованию по поправкам
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом
LIVE: Путин проводит рабочую встречу
Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Лента новостейМолния