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Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:49
ахмед аль-саати
ближний восток
михаил богданов
москва
сирия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ахмед аль-саати, ближний восток, михаил богданов, москва, сирия, в мире

Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

14:49 02.07.2020
29
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении МИД России.
Богданов принял Аль-Саати в четверг по его просьбе.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений. При обмене мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня был сделан акцент на положение в Сирии, палестино-израильском урегулировании и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении министерства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
25 июня, 19:48
Вершинин обсудил с представителем МИД Бельгии Ближний Восток
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Ахмед Аль-СаатиБлижний ВостокМихаил БогдановМоскваСирияВ мире
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