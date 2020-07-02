Россия готова делиться технологиями и формами участия в голосовании

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия готова делиться с другими странами технологиями и новыми формами участия населения в голосовании, которые использовались при голосовании по поправкам к конституции, развитие новых процедур цифровой демократии требует международных усилий, заявил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Игорь Борисов. Россия готова делиться с другими странами технологиями и новыми формами участия населения в голосовании, которые использовались при голосовании по поправкам к конституции, развитие новых процедур цифровой демократии требует международных усилий, заявил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве

Он отметил продолжающееся многие годы сотрудничество с международными экспертами по вопросам реализации политических прав и свобод.

"Закон, мы прекрасно понимаем, не предусматривает международное наблюдение в рамках этого голосования, но открытость и гласность, которые традиционно используются на российских выборах, позволяет нам знакомить иностранных гостей, международных экспертов с теми процедурами, которые у нас происходят, чем мы и занимались вместе как раз с Общественной палатой города Москвы и общественным штабом по контролю и наблюдению за ходом голосования", - сказал Борисов в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня", посвященной итогам работы международных экспертов на голосовании по поправкам в конституцию РФ.

"Нам интересно, с одной стороны, узнать и ваше мнение, с другой стороны, конечно, мы готовы делиться и теми технологиями, и теми новыми формами организации участия населения в голосовании, которые даже уже формируют новый институт согласительной демократии", - добавил Борисов.

Член СПЧ пояснил, что вопрос, который был задан президентом населению, показывает новые возможности работы с гражданами по всему миру. "…Опыт как раз согласительной демократии демонстрирует, что нужно искать, находить, реализовывать новые формы участия населения в вопросах управления государством", - считает Борисов.

Член СПЧ отметил, что РФ сейчас находится на пороге развития новых процедур цифровой демократии, и без совместных с другими странами усилий быстрое развитие в этом направлении невозможно, так как существуют различные объективные и субъективные проблемы. "Включая проблему, и вам она тоже известна, вашим странам, вопросов внешнего вмешательства в национальные выборы, которое мы также, проводя голосование, (наблюдали – ред.), находились под сильнейшим прессингом из-за рубежа… на наших избирателей теми акторами, теми субъектами, которые не имели право это делать, но технологии это позволяют делать", - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что оценки международных экспертов по развитию новых технологий, по возможности использования интернет-голосования будут очень полезны, в том числе для дальнейшего совместного развития этих направлений.