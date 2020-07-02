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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Россия готова делиться технологиями и формами участия в голосовании
Россия готова делиться с другими странами технологиями и новыми формами участия населения в голосовании, которые использовались при голосовании по поправкам к... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:48
голосование по поправкам в конституцию
игорь борисов
владимир путин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь борисов, владимир путин, москва, общество

Россия готова делиться технологиями и формами участия в голосовании

14:48 02.07.2020
25
© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия готова делиться с другими странами технологиями и новыми формами участия населения в голосовании, которые использовались при голосовании по поправкам к конституции, развитие новых процедур цифровой демократии требует международных усилий, заявил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.
Он отметил продолжающееся многие годы сотрудничество с международными экспертами по вопросам реализации политических прав и свобод.
"Закон, мы прекрасно понимаем, не предусматривает международное наблюдение в рамках этого голосования, но открытость и гласность, которые традиционно используются на российских выборах, позволяет нам знакомить иностранных гостей, международных экспертов с теми процедурами, которые у нас происходят, чем мы и занимались вместе как раз с Общественной палатой города Москвы и общественным штабом по контролю и наблюдению за ходом голосования", - сказал Борисов в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня", посвященной итогам работы международных экспертов на голосовании по поправкам в конституцию РФ.
"Нам интересно, с одной стороны, узнать и ваше мнение, с другой стороны, конечно, мы готовы делиться и теми технологиями, и теми новыми формами организации участия населения в голосовании, которые даже уже формируют новый институт согласительной демократии", - добавил Борисов.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 14:44Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили организацию голосования по поправкам к Конституции
Член СПЧ пояснил, что вопрос, который был задан президентом населению, показывает новые возможности работы с гражданами по всему миру. "…Опыт как раз согласительной демократии демонстрирует, что нужно искать, находить, реализовывать новые формы участия населения в вопросах управления государством", - считает Борисов.
Член СПЧ отметил, что РФ сейчас находится на пороге развития новых процедур цифровой демократии, и без совместных с другими странами усилий быстрое развитие в этом направлении невозможно, так как существуют различные объективные и субъективные проблемы. "Включая проблему, и вам она тоже известна, вашим странам, вопросов внешнего вмешательства в национальные выборы, которое мы также, проводя голосование, (наблюдали – ред.), находились под сильнейшим прессингом из-за рубежа… на наших избирателей теми акторами, теми субъектами, которые не имели право это делать, но технологии это позволяют делать", - сказал Борисов.
Он подчеркнул, что оценки международных экспертов по развитию новых технологий, по возможности использования интернет-голосования будут очень полезны, в том числе для дальнейшего совместного развития этих направлений.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:41Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко предложила развивать практику многодневного голосования
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюИгорь БорисовВладимир ПутинМоскваОбщество
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