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В Узбекистане разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса
Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:47
2020-07-02T14:47
распространение нового коронавируса
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узбекистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости.
Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана
разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса COVID-19
, сообщила в четверг пресс-служба академии.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составило 8904, скончались 27 пациентов, 5847 выздоровели, на лечении находятся 3030 человек. За последнюю неделю прирост заболевших в стране составляет в среднем около 250 в сутки.
"После первого обнаружения вируса в Узбекистане сотрудники Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан начали разработку диагностического набора для выделения РНК COVID-19, с чем успешно справились в короткие сроки", - говорится в сообщении на сайте академии.
По данным пресс-службы, тест-система представляет собой набор реагентов для выявления РНК коронавируса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Узбекская разработка обладает такими преимуществами, как удобство в использовании, быстрота проведения анализа (в течение часа) и на 30% дешевле зарубежных аналогов, считают в академии.
Тест-система была зарегистрирована в Узбекистане под маркой "ЭНКОР", получено разрешение на ее серийное производство, добавили в пресс-службе. Она также позволяет выделять РНК и ДНК ВИЧ, гепатитов В и С.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.