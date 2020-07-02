Эксперты оценили организацию голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Опыт России в проведении голосования в период пандемии может быть использован в других странах, заявили международные эксперты на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

"Этот опыт может играть роль примера для многих государств, которые в связи с пандемией откладывают дату голосования. Надо создать необходимые условия, чтобы народ мог выразить свою волю", - сказал международный эксперт из Эфиопии , представитель Союза африканских дипломатов Ангесса Дуга Чала.

По его словам, голосование в России показало, что страна готова обеспечить безопасность населения в процессе голосования. "То что я видел, - показатель того, что страна действительно передовая и готова обеспечить демократическое и свободное выражение воли народа. Все санитарные нормы соблюдены: средства дезинфекции, маски, перчатки и соблюдение дистанции", - отметил он.

Избирательная система России соответствует стандартам международного права, подчеркнул международный эксперт из Афганистана , руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана, доктор исторических наук Мохаммад Тамим Эхлас.

"Для меня это был колоссальный опыт, который я могу использовать для своей страны. Думаю, мои коллеги тоже. Мы приобрели огромный опыт", - отметил он.

По его словам, он посетил порядка 12 избирательных участков. "Хочу выразить своё мнение, что в каждом участке нас принимали очень хорошо. Мы могли задавать вопросы и председателю, и наблюдателям", - сказал Эхлас.